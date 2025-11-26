تحديث توقع سعر الفضة اليوم 26-11-2025

فشل سعر المؤشر بتسجيله لأي من الأهداف الإضافية متأثرا بقوة الحاجز المستقر عند 100.35 ليجبره ذلك على تشكيل تداولات تصحيحية هابطة باستقراره حاليا قرب 99.55.

نلاحظ من الرسم المرفق محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 ليزيد ذلك الضغوط السلبية على تداولات هذا اليوم لنتوقع محاولة اختبار السعر للدعم المتمركز عند 99.00 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة, أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيؤكد ذلك استعداده لتشكيل موجات صاعدة قوية لنتوقع انجذابه مباشرة نحو 100.65 وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 101.05.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.00 و 99.80

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز