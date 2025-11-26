تابع الان خبر السعودية تعزز المساعدات الإغاثية وتسلم دفعة جديدة لأهالي قطاع غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - قدّمت المملكة العربية السعودية دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن جهود الحملة الشعبية السعودية لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم حلول عاجلة لأزمة النزوح مع دخول فصل الشتاء. وجاءت الدفعة الأخيرة لتلبية الاحتياجات الطارئة في المخيمات، خاصة بعد تأثر العديد من الخيام بالمنخفض الجوي الذي ضرب القطاع مؤخرًا.

وتضمنت المساعدات تجهيزات إيوائية متعددة، أبرزها الخيام المجهزة، التي جرى نقلها إلى المستودعات التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر تضررًا في مناطق النزوح. وأعربت العديد من العائلات المستفيدة عن تقديرها للدعم السعودي الذي أسهم في التخفيف من حدة الظروف القاسية التي يواجهونها يوميًا.

وخلال الأشهر الماضية، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة تسيير الجسرين الجوي والبحري إلى قطاع غزة، حيث وصلت حتى الآن 74 طائرة إغاثية و8 سفن تحمل أكثر من 7,677 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية. كما سلّم المركز 20 سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لدعم الاستجابة الصحية داخل القطاع.

وفي إطار تعزيز الجهود الإنسانية، وقّع المركز عددًا من الاتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية بقيمة 90 مليونًا و350 ألف دولار، إضافة إلى عمليات الإسقاط الجوي المشتركة مع الأردن لتجاوز إغلاق المعابر وضمان استمرار وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وتأتي هذه التحركات ضمن التزام المملكة المستمر بدعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.