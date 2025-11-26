أغنية توت عنخ آمون.. هدية إيطالية للحضارة الفرعونية (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من روما: يتصاعد الهوس العالمي بالحضارة المصرية القديمة منذ افتتاح المتحف المصري الكبير، فقد أثارت أغنية إيطالية بعنوان "توت عنخ آمون" اهتماماً واسعاً، حيث يعبر فيها الإيطاليون عن تقديرهم للحضارة المصرية القديمة، وبالأخص الملك توت عنخ آمون، الذي اعتلى عرش مصر في سن مبكرة. واكتُشفت مقبرته في بداية القرن الماضي، ولا يزال لغز حياته قائماً.

الطلاينة عاملين اغنيه ل توت عنخ آموون KING TUT بمناسبه افتتاح المتحف المصري

حلوة اوى

November 20, 2025

— شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher)

تصدرت الأغنية، التي ظهر قناع الملك الذهبي فيها خلال احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير في بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قوائم الترند على مواقع التواصل الاجتماعي. تعكس الأغنية مدى إعجاب الإيطاليين بالحضارة المصرية القديمة، وبالأخص الملك توت عنخ آمون.

وتقول كلمات الأغنية: "توت عنخ آمون.. الملك الطفل، في وادي النيل.. قدر عظيم، كان في العاشرة.. على عرش مصر، قناع من ذهب.. لغز مكتوب، ابن إخناتون.. تعود الشمس إليه، يرقد في صمت.. لكن اسمه أغنية، توت عنخ آمون.. من الصحراء إلى العالم".

وأثارت الأغنية ردود فعل وجدلاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا استمرار جاذبية الحضارة المصرية القديمة وتأثيرها على الأفكار، خاصة شخصية الملك توت عنخ آمون.

تولى الملك توت عنخ آمون العرش في سن التاسعة، وكان يُلقب بـ"الصورة الحية للإله آمون". ويستمر الجدل حول أسباب وفاته، بين نظرية المؤامرة وانتشار مرض الملاريا، مع وجود نقص في الأدلة القاطعة لدعم أي من هذه النظريات.