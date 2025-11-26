إيقاف السباحة الأولمبية الكندية بيني أوليكسياك لعامين

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : أوقفت السبّاحة بيني أوليكسياك، أكثر الرياضيات الكنديات الأولمبيات تتويجا في تاريخ بلادها، لعامين بسبب فشلها في الإبلاغ عن مكان وجودها ثلاث مرات خلال عام واحد، وفقا لما أعلن المسؤولون الثلاثاء.

ويُعد فشل الرياضي في تحديث معلومات حول مكان وجوده مخالفة لأنه يعرقل اختبارات الكشف عن المنشطات.

وقالت وحدة النزاهة المائية في بيان إن فترة عدم أهلية أوليكسياك تمتد من 15 تموز/يوليو 2025 إلى 14 تموز/يوليو 2027.

بدورها، قالت الوكالة الدولية للاختبارات إن السبّاحة الكندية لم تعترض على العقوبة، ما يعني أن "القضيّة حُلّت عبر قبول العواقب".

وصرّح الاتحاد الكندي للسباحة في بيان أيضا أنه "يحترم" قرار الوكالة الدولية للاختبارات.

وأضاف "سنفتقد بيني مع المنتخب الوطني ونتطلع لرؤيتها تعود إلى الحوض عندما تصبح مؤهلة".

وفازت أوليكسياك (25 عاما) بسبع ميداليات أولمبية، من بينها ذهبية ريو 2016 في منافسات 100 م حرة.

في ريو، فازت بأربع ميداليات، كما بثلاث أخرى في أولمبياد طوكيو التي أرجئ إلى عام 2021 بسبب جائحة كوفيد 19.