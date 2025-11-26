تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 26-11-2025

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليمحو الزوج أغلب مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على تجديد الزخم الإيجابي والصعود من جديد، في ظل وجود دعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره بنموذج الرأس والكتفين المقلوب.