الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 26-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 26-11-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 26-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 26-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-26 10:34AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليمحو الزوج أغلب مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على تجديد الزخم الإيجابي والصعود من جديد، في ظل وجود دعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره بنموذج الرأس والكتفين المقلوب.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا