دونالد ترامب نصح رئيسة الوزراء اليابانية بعدم استفزاز الصين بشأن تايوان

نصح الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بعدم استفزاز الصين بشأن سيادة ​تايوان​، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعد خلاف دبلوماسي بين طوكيو وبكين حول هذه المسألة الحساسة.

وبدأ الخلاف بين أكبر اقتصادين في آسيا بعد تصريحات لتاكايتشي بأن طوكيو يمكن أن تتدخل عسكريا في أي هجوم على الجزيرة التي تطالب بها الصين وتعتبرها جزءا من أراضيها.

وفي مكالمة هاتفية مع ترامب الاثنين، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن عودة تايوان إلى الصين هي "جزء لا يتجزأ من النظام الدولي بعد الحرب" وفق وزارة الخارجية الصينية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين يابانيين ومسؤول أميركي مطلعين على المكالمة أنه بعد ذلك "رتب ترامب مكالمة مع تاكايتشي ونصحها بعدم استفزاز بكين بشأن مسألة سيادة الجزيرة".