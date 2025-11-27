وول ستريت تغلق على ارتفاع بفعل توقعات خفض الفائدة في ديسمبر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 12:49 صباحاً - منذ 24 دقيقة

أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الأربعاء، بدفعة من تجدد قوة قطاع التكنولوجيا وزيادة احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول مما دفع المستثمرين إلى الشراء عشية عطلة عيد الشكر.

وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب لليوم الرابع على التوالي، وسط تجاهل المستثمرين المخاوف بشأن تقييمات التكنولوجيا المبالغ فيها والتي تسبب في تكبد المؤشرات الثلاثة خسائر خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 45.72 نقطة، بما يعادل0.68 بالمئة، إلى 6811.60 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 187.46 نقطة، أو 0.81 بالمئة، إلى 23213.05 نقطة. وصعد أيضا المؤشر داو جونز الصناعي 313.36 نقطة، أي 0.67 بالمئة، إلى 47425.81 نقطة.