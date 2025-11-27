قاسم: مهما اشتدت الازمات ستنفرج وستنتهي جولة باطل العدوان الاميركي الاسرائيلي

أكد الأمين العام ل​حزب الله​ الشيخ نعيم قاسم، في رسالة الى "التعبويين المجاهدين" ‏في يوم التعبئة السنوي أنه "بسلوككم وأدائكم تصنعون حياتكم في اتجاهين متلازمين بفعالية وإتقان: ‏ تصنعون حياتكم الماديَّة بالعلم والعمل المعيشي والزواج والتربية في إطار الحياة الطيبة، وتصنعون حياتكم المعنوية بالعبادة والجهاد وملازمة الجماعة وخدمة الناس.".

وأكد قاسم انه "مهما اشتدّت الأزمات ستنفرج، وستنتهي جولة باطلِ العدوان الإسرائيلي - الأميركي، واعلموا أن النصر نصران: نصر في القلب، ونصر على الأعداء، فمن انصر في قلبه وإيمانه، انتصر حتمًا ‏على عدوه ولو بعد حين".

وأضافت :"ثابروا لتنالوا شرف العزة، حزب الله ومقاومته الإسلامية وتعبئته حملةُ ‏راية الإمام المهدي نحو العدل وربحِ الدارين، تزل الجبال ولا تزل، عضّ على ناجذِك، أعرِ الله جمجمتك، تِد في ‏الأرض قدمك، ارم ببصرك أقصى القوم، وغُضَ بصرك، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه".‏