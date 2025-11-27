وزير الدفاع الاميركي: نشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن سيتم نشر 500 عنصر إضافي من ​الحرس الوطني​ في واشنطن، بعد إصابة اثنين منهم بإطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض.

واوضح هيغسيث الذي يؤدي زيارة إلى جمهورية الدومينيكان، عند إعلانه القرار، بان "هذا من شأنه أن يعزز تصميمنا على جعل واشنطن مكانا آمنا".

ومن شأن القرار أن يرفع عدد عناصر الحرس الوطني المنتشرين في العاصمة الأميركية إلى أكثر من 2500.