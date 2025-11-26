وقف الرحلات المغادرة لمطار رونالد ريغان بواشنطن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:56 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الأربعاء، وقف الرحلات المغادرة إلى مطار رونالد ريغان الوطني في العاصمة واشنطن لأسباب أمنية.

وأشار تقرير صادر عن إدارة الطيران إلى أنه من المتوقع أن يستمر التوقف نحو ساعة، على أن ينتهي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش)، مع احتمال ضئيل للتمديد. ولم يوضح التقرير طبيعة المشكلة الأمنية.

ويأتي هذا التحذير وقت تتعامل فيه جهات إنفاذ القانون مع واقعة إطلاق نار على اثنين من أفراد الحرس الوطني قرب البيت الأبيض اليوم. ولم يتسن لرويترز التأكد حتى الآن من وجود أي صلة بين الواقعتين.