شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحقق بعض المكاسب-توقعات اليوم 27-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-27 05:02AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر النحاس بتداولات يوم أمس بتسجل بعض المكاسب بملامسته لمستوى 5.1200$ مستندا بذلك للتوفر العوامل الإيجابية المتمثلة بثبات مستوى الدعم المستقر عند 4.7500$ إضافة لاستمرار محاولات تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي.
نذكر بأهمية تحقيق السعر قريبا لتجاوز الحاجز المستقر عند 5.2000$ والثبات أعلاه ليعزز ذلك فعالية السيناريو الصاعد ومن ثم ليبدأ باستهداف محطات إيجابية جديدة باندفاعه أولا نحو 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9800$ و 5.2000$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع