سعر النحاس يحقق بعض المكاسب-توقعات اليوم 27-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-27 05:02AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر النحاس بتداولات يوم أمس بتسجل بعض المكاسب بملامسته لمستوى 5.1200$ مستندا بذلك للتوفر العوامل الإيجابية المتمثلة بثبات مستوى الدعم المستقر عند 4.7500$ إضافة لاستمرار محاولات تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي.

 

نذكر بأهمية تحقيق السعر قريبا لتجاوز الحاجز المستقر عند 5.2000$ والثبات أعلاه ليعزز ذلك فعالية السيناريو الصاعد ومن ثم ليبدأ باستهداف محطات إيجابية جديدة باندفاعه أولا نحو 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9800$ و 5.2000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

