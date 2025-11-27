سعر النحاس يحقق بعض المكاسب-توقعات اليوم 27-11-2025

نجح سعر النحاس بتداولات يوم أمس بتسجل بعض المكاسب بملامسته لمستوى 5.1200$ مستندا بذلك للتوفر العوامل الإيجابية المتمثلة بثبات مستوى الدعم المستقر عند 4.7500$ إضافة لاستمرار محاولات تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي.

نذكر بأهمية تحقيق السعر قريبا لتجاوز الحاجز المستقر عند 5.2000$ والثبات أعلاه ليعزز ذلك فعالية السيناريو الصاعد ومن ثم ليبدأ باستهداف محطات إيجابية جديدة باندفاعه أولا نحو 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9800$ و 5.2000$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع