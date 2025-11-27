شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحقق الهدف الأول– توقعات اليوم 27-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-27 05:02AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استأنف سعر البلاتين هجومه الصاعد منذ تداولات هذا الصباح لنلاحظ ملامسته بذلك للهدف الأول المستقر عند 1645.00$ ومن ثم ليشكل بعض التداولات الجانبية بهدف تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي.
يتطلب من السعر تقديم إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 261.8% فيبوناتشي والمتمثل بمستوى 1605.00$ ليزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد باندفاعه مجددا نحو 1645.00$ ومن ثم ليحاول الوصول للمحطة التالية المستقرة قرب 1695.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1580.00$ و 1690.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع