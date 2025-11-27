سعر البلاتين يحقق الهدف الأول– توقعات اليوم 27-11-2025

استأنف سعر البلاتين هجومه الصاعد منذ تداولات هذا الصباح لنلاحظ ملامسته بذلك للهدف الأول المستقر عند 1645.00$ ومن ثم ليشكل بعض التداولات الجانبية بهدف تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي.

يتطلب من السعر تقديم إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 261.8% فيبوناتشي والمتمثل بمستوى 1605.00$ ليزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد باندفاعه مجددا نحو 1645.00$ ومن ثم ليحاول الوصول للمحطة التالية المستقرة قرب 1695.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1580.00$ و 1690.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع