تتوج جهودها العلمية.. حضرموت تختتم أسبوعها البحثي الدولي بشراكات معرفية جديدة

يزيد بن سلمان - شبوة - حضرموت/أنباء عدن/ إعلام الجامعة تشهد جامعة حضرموت بعد قليل، ختام فعاليات أسبوعها الدولي للبحث العلمي في نسخته الرابعة، والذي حفل بمشاركة نوعية لباحثين من قارتي آسيا وإفريقيا. وتتمثل المحطة الختامية في ندوة "النشر العلمي الدولي" التي يُشارك فيها أكاديميين مرموقين لرسم خارطة طريق للباحثين نحو المنصات الدولية. وحرصت الجامعة على تعزيز حضورها العالمي، بابرام اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع جامعة بروناي دار السلام، لتعزيز التبادل الأكاديمي وبناء جسور المعرفة.

