بمشاركة بروناوية وإندونيسية، انعقاد (ندوة اللغة العربية وعلوم الشريعة) بجامعة حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حضرموت/إعلام الجامعة

عُقدت بقاعة الأديب علي أحمد باكثير برئاسة جامعة حضرموت الندوة الدولية "اللغة العربية والعلوم الشرعية: تكامل وظيفي وتحديات معاصرة" بمشاركة نخبة من الباحثين و الأكاديميين المتخصصين من جامعو حضرموت وجامعات من سلطنة بروناي دار السلام، وإندونيسيا عبر منصة الزوم، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البحث العلمي الرابع لعام 2025م، وبحضور رئيس جامعة حضرموت أ.د.محمد سعيد خنبش، وكذا نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي أ.د. سالم فرج بامسعود.

وفي الجلسة الافتتاحية للندوة رحب نائب رئيس جامعة حضرموت للشئون الأكاديمية ورئيس الندوة أ.د. عبد الله صالح با بعير بالمشاركين فيها، وكذا الحضور، مشيرًا إلى أن الندوة تعكس اهتمام جامعة حضرموت بتعزيز البحث العلمي والتعاون الأكاديمي في مجال اللغة العربية والعلوم الشرعية؛ لأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي أساس الهوية القومية والثقافية والروحية للشعوب العربية. وقال: نستهدف من خلال هذه الندوة تعزيز فهم اللغة العربية وعلاقتها بالعلوم الشرعية، وتحديد التحديات المعاصرة التي تواجهها ، ونأمل أن تسهم هذه الندوة في تعزيز التعاون بين الباحثين والأساتذة في مجال اللغة العربية والعلوم الشرعية، وأن تقدم حلولًا عملية للتحديات المعاصرة التي تواجهها.

بعد ذلك ترأس أ.د. بابعير بمعية أ.د. جمال حديجان لجنة إدارة الندوة التي حظيت بمشاركة واسعة من الباحثين والأساتذة من الجامعات المذكورة المشاركة، الذين استعرضوا فيها عددًا من أوراق العمل والبحوث تتناول موضوع التكامل بين اللغة العربية والعلوم الشرعية، ومكانتهما في ظل عصر التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وكذا تجربة الجامعات المشاركة من سلطنة بروناي وإندونيسيا في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من سكان تلك البلاد. تخللت الندوة عدد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحت من قبل الحاضرين، وقام المتحدثون بالرد عليها .

يذكر أن أسبوع البحث العلمي الرابع بجامعة حضرموت يستهدف تعزيز البحث العلمي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات المحلية والدولية.