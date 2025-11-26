هيئة الأسواق البريطانية تختبر قوالب شفافية للكريبتو مع منصات كبرى فيما تتشكل ملامح الإطار التنظيمي الجديد

تام شمس - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 05:56 مساءً - وافقت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) على شركة التكنولوجيا التنظيمية “Eunice” لتجربة أدوات جديدة داخل مختبرها التنظيمي (sandbox)، في خطوة تُعد من أوضح المؤشرات حتى الآن على شكل القواعد التنظيمية القادمة لقطاع الأصول الرقمية في البلاد.

وأعلنت الهيئة، يوم الأربعاء، أن “Eunice” ستختبر مجموعة من قوالب الإفصاح الموحّدة الخاصة بالكريبتو بالتعاون مع منصات تداول كبرى مثل Coinbase وCrypto.com وKraken، بهدف قياس مدى تحسينها للشفافية عند استخدامها في بيئات حقيقية.

وأشار كولين باين، رئيس قسم الابتكار في الهيئة، إلى أن مختبر FCA ما زال مفتوحًا أمام الشركات الراغبة في اختبار حلول مشابهة، مضيفًا:

“نشجع أي شركة لديها أفكار يمكن أن تسهم في تشكيل نهجنا التنظيمي تجاه الأصول المشفرة على التقديم.”

من خلال اختبار أدوات تقودها الصناعة بدلاً من الاعتماد على السياسات النظرية فقط، توضح الهيئة أن القواعد القادمة للكريبتو سيتم تشكيلها عبر تجارب عملية وتغذية راجعة من الواقع.

وقد تواصلت Cointelegraph مع Eunice لتعليق إضافي، لكن لم يتم الرد حتى وقت النشر.

المملكة المتحدة تسعى لرفع معايير الشفافية في سوق الكريبتو

قالت الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ Eunice، يي لو، إن المختبر يتيح مساحة للتعاون بين المنظمين واللاعبين في الصناعة لتقوية أسس سوق الكريبتو في المملكة المتحدة.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في وقت يشهد دخولًا مؤسسياً متزايدًا إلى القطاع:

“قيادة العمل المتعلق بالإفصاحات مصدر فخر كبير لـ Eunice، التي تأسست لتعزيز النزاهة والشفافية في الأصول الرقمية في الوقت الذي تدخل فيه المؤسسات إلى هذا المجال.”

وتتوافق هذه التجربة مباشرة مع أجندة FCA الأوسع. فقد أوضحت الهيئة أن قوالب الإفصاح جاءت استجابة لورقة النقاش حول الإدراج والإفصاحات الصادرة العام الماضي، التي دعت الصناعة لتقديم خبراتها التقنية والمشاركة في صياغة التفكير المبكر حول القواعد المستقبلية.

خارطة الطريق التنظيمية للكريبتو في المملكة المتحدة

تتماشى تجربة Eunice مع الجهود التنظيمية الشاملة، بما في ذلك “خارطة طريق الكريبتو” متعددة السنوات لدى FCA، والمتوقع أن تتوج بنشر الإطار التنظيمي النهائي للكريبتو في عام 2026.

خارطة طريق الكريبتو من FCA. المصدر: FCA

وفي العام الماضي، أدخلت المملكة المتحدة سلسلة من التعديلات التنظيمية بهدف تعزيز الوضوح في قطاع الأصول الرقمية. فقد شددت قواعد الترويج المالي الخاصة بشركات الكريبتو، وأصدرت تحذيرات ضد منصات التداول غير المرخصة، كما نشرت ورقة نقاش موسعة تتناول قضايا الإدراج والإفصاح ومخاطر التلاعب بالسوق في الأصول المشفّرة.

وفي تطور يشير إلى نهج أكثر دعمًا للكريبتو، رفعت FCA يوم 1 أغسطس حظرها عن ملاحظات المؤشرات المتداولة المرتبطة بالكريبتو (ETNs) للمستثمرين الأفراد، مما يتيح وصولًا أفضل للمستهلكين إلى منتجات استثمارية مرتبطة بالكريبتو.

كما فتحت الهيئة، في 17 سبتمبر، باب التشاور حول ما إذا كان ينبغي تطبيق قاعدة “واجب المستهلك” وهي قاعدة تقليدية في التمويل التقليدي تُلزم الشركات بتقديم نتائج جيدة للعملاء على قطاع الكريبتو.

إذا كنت تعمل في الكتابة أو الترجمة الصحفية حول الأطر التنظيمية للكريبتو، يمكن البناء على هذه المادة لشرح كيف تُشكّل الاختبارات العملية سياسات الكريبتو في أوروبا خلال السنوات القادمة.