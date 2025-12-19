ترامب يشيد بكريس والر ويصفه بـ”الرائع” بعد مقابلة بشأن رئاسة الفيدرالي ويؤكد اختيار المرشح خلال أسابيع

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمرشح رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المعروف بموقفه الداعم للعملات الرقمية، كريس والر، خلال مؤتمر صحفي حديث، في ظل استمرار التكهنات حول خياره النهائي لرئاسة البنك المركزي.

ترامب خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس:

“أعتقد أنه رائع. أعني أنه شخص موجود منذ فترة طويلة. شخص كنت منخرطًا بشكل كبير في مسار مسيرته المهنية، وهو رجل ممتاز فعلًا.”

وكان والر قد أبدى في الفترة الأخيرة موقفًا يُنظر إليه على أنه داعم نسبيًا للعملات الرقمية، إذ قال في كلمة ألقاها خلال منتدى وايومنغ للبلوك تشين 2025 في أغسطس إن “لا شيء يدعو للقلق” بشأن عمل مدفوعات العملات الرقمية خارج النظام المصرفي التقليدي.

ترامب: جميع المرشحين على القائمة المختصرة “خيار جيد”

ووفقًا لمنصة التوقعات المشفرة Polymarket، تبلغ حظوظ والر حاليًا 14% لتولي المنصب، ما يجعله ثالث أكثر المرشحين ترجيحًا. ويتصدر القائمة المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض المعروف بموقفه الإيجابي من العملات الرقمية كيفن هاسيت بنسبة 53%، يليه المحافظ السابق في الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش بنسبة 28%.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتوقع الإعلان عن اسم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. المصدر:

وقال ترامب إن القائمة المختصرة تقلصت إلى ثلاثة أو أربعة مرشحين، مضيفًا:

“أعتقد أن كل واحد منهم سيكون خيارًا جيدًا بصراحة.”

وعند سؤاله عمّا إذا كانت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ضمن القائمة، لم يجب ترامب بشكل مباشر، لكنه وصفها بأنها “شخصية رائعة”. وتُقدّر Polymarket حظوظ بومان حاليًا عند 2%.

وأكد ترامب أنه يتوقع الإعلان عن اسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد خلال “الأسابيع القليلة المقبلة”، قائلًا:

“لا أعرف إن كان ذلك قبل نهاية العام، لكن قريبًا جدًا.”

اهتمام واسع من قطاع العملات الرقمية

يحظى ملف اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمتابعة دقيقة من قطاع العملات الرقمية، إذ يُنظر إلى سياسات الفيدرالي النقدية باعتبارها عاملًا مؤثرًا في أوضاع سوق الكريبتو بشكل عام.

وتُعد أسعار الفائدة، التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من العوامل الأساسية المؤثرة في الأسواق. فعندما تنخفض الفائدة، يميل المستثمرون عادةً إلى الأصول الأعلى مخاطرة، مثل العملات الرقمية، مع تراجع جاذبية الاستثمارات التقليدية كالسندات والودائع الثابتة.