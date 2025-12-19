الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ

سجّل سعر الذهب في البورصات العالمية، الخميس، مستوى قياسيا جديدا، متجاوزا للمرة الأولى في تاريخه حاجز 4400 دولار للأونصة، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 19:17 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل في بورصة “كومكس” بنيويورك بمقدار 28.95 دولار، أي بنسبة 0.66% مقارنة بسعر الإغلاق السابق، ليصل إلى 4402.85 دولار للأونصة، في أعلى مستوى تاريخي للمعدن النفيس وفقا لبيانات التداول.

وكان المستوى القياسي السابق للذهب قد سُجّل في أكتوبر عند 4.381 دولارا للأونصة، فيما ارتفع المعدن النفيس منذ بداية العام بنحو الثلثين، مسجلا أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.

ويُعزى هذا الصعود الحاد إلى زيادة مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تراجع اهتمام المستثمرين بالديون الحكومية والعملات الرئيسية، فيما عززت التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب كملاذ آمن، مما أسهم في وصوله إلى مستويات تاريخية جديدة.

كما صعدت عقود الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 66.44 دولار للأونصة بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 66.88 دولار الجلسة السابقة.

وزادت عقود الفضة 129% منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب التي بلغت 65%، بدعم الطلب الصناعي القوي واهتمام المستثمرين وتقلص المخزونات.

المصدر: نوفوستي