Bitwise تتقدم بطلب إلى هيئة SEC لإطلاق صندوق ETF فوري لعملة Sui

تقدّمت شركة إدارة الأصول الرقمية Bitwise بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) لإطلاق صندوق تداول في البورصة (ETF) يتتبع السعر الفوري لعملة Sui.

وقدّمت الشركة يوم الخميس نموذج تسجيل من نوع S-1 لطرح صندوق يحمل اسم “Bitwise Sui ETF”، في خطوة تُعد البداية الرسمية لمسار إطلاق الصندوق في السوق الأميركية.

وأوضحت Bitwise أن الصندوق سيعكس السعر الفوري لعملة (SUI)، وهي الرمز الأصلي لشبكة Sui Network من الطبقة الأولى. ولم تكشف الشركة بعد عن رمز التداول (Ticker) الخاص بالصندوق، على أن تتولى Coinbase Custody مهام الحفظ.

أضافت Bitwise عملة Sui مؤخراً إلى صندوق مؤشر العملات الرقمية التابع لها. المصدر: Bitwise

ورغم موجة الموافقات الواسعة على صناديق ETF للعملات الرقمية خلال عام 2025، لم يُطرح حتى الآن صندوق ETF فوري لعملة SUI في السوق الأميركية. وكانت كل من Canary Capital و21Shares قد تقدّمتا بطلبات مماثلة في مارس وأبريل، مع اقتراب موعد مراجعة طلب 21Shares الشهر المقبل.

في المقابل، وافقت هيئة SEC مؤخراً على صندوق ETF برافعة مالية 2x لعملة SUI من 21Shares في وقت سابق هذا الشهر، كما أقرت معايير إدراج عامة جديدة تسهّل إطلاق صناديق ETF للعملات الرقمية.

أُطلقت عملة SUI في منتصف عام 2023، وتحتل حالياً المرتبة 31 من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية، بقيمة تُقدّر بنحو 4.98 مليار دولار. ومن المرجّح أن يُنظر إلى إطلاق صندوق ETF فوري للعملة بإيجابية داخل مجتمع Sui، نظراً لما يمكن أن تولده الصناديق المتداولة من طلب مؤسسي واسع في حال نجاحها.

Bitwise توسّع حضورها في سوق صناديق ETF

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أضافت Bitwise عملة SUI إلى صندوقها 10 Crypto Index ETF المدرج في بورصة نيويورك، مشيرة إلى أن شبكة Sui “مُصمّمة لجعل ملكية الأصول الرقمية سريعة، وخاصة، وآمنة، وسهلة الوصول”.

وإلى جانب السعي لإطلاق صندوق ETF فوري لعملة SUI، كانت Bitwise قد أطلقت هذا العام أيضاً صندوق ETF فوري لعملة XRP، إلى جانب صناديقها الفورية لبيتكوين وإيثيريوم.

وتتوقع الشركة طفرة كبيرة في سوق صناديق ETF للعملات الرقمية خلال عام 2026. وقال الباحث في Bitwise، رايان راسموسن، خلال مقابلة مع بودكاست Bankless يوم الثلاثاء، إنه يتوقع إطلاق أكثر من 100 منتج جديد وتيرة سريعة العام المقبل.

وقال: “من هذه النقطة، سننطلق إلى الأمام بسرعة جنونية”.