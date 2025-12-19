مسؤول تنفيذي: ألفة المستثمرين مع XRP تدفع صناديقها المتداولة لتجاوز مليار دولار

تام شمس - الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:35 مساءً - تجاوزت الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المرتبطة بعملة XRP حاجز مليار دولار من حيث الأصول المُدارة، مدفوعةً بالألفة الطويلة التي يتمتع بها الرمز لدى شريحة واسعة من المستثمرين في الأسواق التقليدية، إلى جانب أدائه السعري القوي خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لأحد التنفيذيين في قطاع العملات الرقمية.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه صناديق الإيثيريوم الفورية (ETH) تسجيل تدفقات خارجة، بينما تشهد صناديق البيتكوين الفورية (BTC) أداءً متقلباً خلال الأسبوع الماضي.

وقال سوي تشونغ، الرئيس التنفيذي لمزود مؤشرات أسعار العملات الرقمية CF Benchmarks، في مع CNBC يوم الأربعاء:

“الكثير من المستثمرين يتخذون مراكز في XRP بسبب عامل الألفة. لهذا الأصل سجل طويل في الأسواق”.

أداء XRP خلال ثلاث سنوات يجذب انتباه المستثمرين

أوضح تشونغ أن الأداء متعدد السنوات لعملة XRP لعب دوراً إضافياً في جذب رؤوس الأموال.

وقال: “من الواضح أن الأداء السعري كان لافتاً خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية، وهناك عدة أسباب تجعلها تستقطب أموال المستثمرين”.

يتم تداول XRP عند مستوى 1.81 دولار وقت النشر. وعلى الرغم من ارتفاعها بنحو 417% منذ عام 2022، فإنها لا تزال منخفضة بنسبة 22.81% منذ بداية العام، وفقاً لبيانات CoinMarketCap.

وبحسب CoinGlass، سجلت صناديق XRP الفورية تدفقات داخلة بقيمة 423.27 مليون دولار منذ 14 نوفمبر، بينما تُظهر بيانات SoSoValue أن الأصول المُدارة لهذه الصناديق تجاوزت مؤخراً حاجز مليار دولار.

وتبلغ القيمة الإجمالية للأصول المُدارة لدى أكبر خمسة مُصدّرين لصناديق XRP وهم Canary Capital و21Shares وGrayscale Investments وBitwise Asset Management وFranklin Templeton نحو 1.14 مليار دولار.

سردية سولانا باتت أوضح للمستثمرين

في السياق ذاته، قال تشونغ إن المستثمرين بدأوا يفهمون بشكل أفضل أطروحة الاستثمار الخاصة بسولانا (SOL)، وهو ما ينعكس في التدفقات الإيجابية الأخيرة إلى صناديق سولانا الفورية.

وخلال الأيام التسعة الماضية، سجلت صناديق سولانا الفورية تدفقات داخلة صافية بقيمة 102.8 مليون دولار، وفقاً لبيانات CoinGlass.

وأضاف تشونغ: “فهم المستثمرين التقليديين لسولانا، وأنواع التطبيقات التي تعمل عليها، وهيكل الرسوم، وعدد المستخدمين النشطين يومياً، يجعل قصة الاستثمار فيها مقنعة إلى حد كبير”.

ويتزامن تزايد الطلب على صناديق XRP وسولانا الفورية مع ارتفاع التقلبات في تداول أكبر عملتين من حيث القيمة السوقية، وهما البيتكوين والإيثيريوم، ضمن منتجات ETFs الأميركية.

وسجلت صناديق الإيثيريوم الفورية خمسة أيام متتالية من التدفقات الخارجة بإجمالي 533.1 مليون دولار، بحسب Farside.

في المقابل، أظهرت صناديق البيتكوين الفورية أداءً أكثر تقلباً خلال الفترة نفسها. فقد سجلت يوم الخميس تدفقات داخلة بقيمة 457.3 مليون دولار، ما عوّض جزئياً التدفقات الخارجة البالغة 634.8 مليون دولار خلال الجلستين السابقتين.