راؤول بال: تدوير رؤوس الأموال قد يكون وراء طفرة زيكاش

تام شمس - الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:35 مساءً - قال راؤول بال، مؤسس منصة Real Vision والمستثمر الكلي، إن الارتفاع الأخير في عملة الخصوصية زيكاش (Zcash) قد يكون مدفوعًا بتدوير رؤوس الأموال أكثر من كونه بداية اتجاه صعودي هيكلي مستدام.

وأضاف بال خلال حديثه مع كيفن فولونييه في بودكاست “When Shift Happens” الذي يوم الخميس:

“هل أحتاج إلى هذا الأصل لأقول إنني كنت من أوائل المستثمرين؟ ليس بالضرورة.”

ورغم أن عملة زيكاش (ZEC) سجّلت مكاسب كبيرة هذا العام، يرى بال أنه لا يزال من المبكر الجزم بأن هذا الصعود يمثل بداية اتجاه صاعد واسع النطاق. وقال:

“لا يمكننا إثبات ذلك إلا إذا ارتفع السوق بأكمله واستمر الاتجاه، لا إذا كان مجرد تدوير لرأس المال. في الوقت الحالي، ما نراه يؤكد فرضية التدوير.”

زيكاش بحاجة إلى بناء “قاعدة” سعرية

يتم تداول زيكاش حاليًا عند 385.81 دولارًا، بارتفاع قدره 699.07% منذ بداية العام، وفقًا لبيانات CoinMarketCap. إلا أن الزخم تباطأ خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تراجع السعر بنحو 37% خلال الثلاثين يومًا الماضية.

وقال بال إن الإشارة الأهم التي يجب مراقبتها هي قدرة زيكاش على تأسيس مستوى دعم قوي بعد هذا الارتفاع الحاد:

“ما تريد رؤيته هو أن يجد السعر قاعدة ثم يبدأ بالارتفاع مجددًا.”

وأشار إلى أنه غير متحمس للشراء عند المستويات الحالية، مضيفًا:

“لا أعتقد أنني سألاحق السعر الآن، لكن قد أشتري في دورة الهبوط المقبلة.”

واصلت زيكاش تسجيل مكاسب سعرية رغم تراجع السوق الرقمية الأوسع. فقد ارتفعت قيمتها السوقية من أقل من مليار دولار في أغسطس إلى ذروة تجاوزت 7 مليارات دولار في أوائل نوفمبر.

وبحسب منصة XT Exchange، فإن تزايد اهتمام المشاركين في سوق العملات الرقمية بعوامل الخصوصية خلال الفترة الأخيرة أعاد تسليط الضوء على رموز الخصوصية، ومن بينها زيكاش.

دفعة قوية بعد تصريح آرثر هايز

شهدت زيكاش قفزة حادة في 26 أكتوبر، حيث ارتفعت بنحو 30% خلال 24 ساعة بعد أن توقّع رائد الأعمال في مجال العملات الرقمية آرثر هايز أن يصل سعرها يومًا ما إلى 10,000 دولار.

في الوقت نفسه، تزايد الاهتمام المؤسسي بعملة زيكاش. ففي 27 نوفمبر، قدّمت Grayscale Investments طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، في خطوة تشير إلى نيتها تحويل صندوقها المرتبط بزيكاش إلى صندوق تداول فوري (Spot ETF).

وجاء ذلك عقب إطلاق Grayscale لعدة صناديق تداول فورية مرتبطة بعملات رقمية أخرى، من بينها بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH) ودوجكوين (DOGE) وXRP.