القيمة السوقية للعملات الرقمية تهبط إلى أدنى مستوى في 8 أشهر، والمحللون يتوقعون مزيدًا من الضغوط

تام شمس - الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:35 مساءً - هبطت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، مما محا جزءًا كبيرًا من مكاسب هذا العام، في وقت لا يزال فيه المحللون متشائمين على المدى القصير.

وبحسب بيانات CoinGecko، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية إلى نحو 2.93 تريليون دولار في تعاملات أواخر يوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ أبريل.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنحو 33% عن ذروتها التاريخية البالغة قرابة 4.4 تريليون دولار في أوائل أكتوبر، كما تراجعت بنحو 14% منذ بداية العام، ما دفع العديد من المحللين والمراقبين إلى القول إن السوق الهابطة قد بدأت بالفعل.

وكانت السوق قد هبطت إلى أدنى مستوى في عام 2025 عند 2.5 تريليون دولار في 9 أبريل، قبل أن تعاود الصعود إلى مستويات قياسية بعد ستة أشهر. ومنذ مارس 2024، ظلت القيمة السوقية تتحرك ضمن نطاق عرضي، قبل أن تعود الآن إلى منتصف هذا النطاق.

رفع أسعار الفائدة في اليابان

توقع الشريك المؤسس لصندوق MN، مايكل فان دي بوبّي، يوم الجمعة، أن تستمر الضغوط على المدى القريب، وأن يظل الاتجاه هابطًا إلى حين صدور قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.

ورفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة إلى 0.75% صباح الجمعة. وعلى الرغم من أن بعض المحللين اعتبروا الخطوة سلبية للعملات الرقمية، فإن بيتكوين (BTC) ارتفعت بنسبة 2.3%.

وقال فان دي بوبّي:

“لن أتفاجأ إذا واصلت بيتكوين الانخفاض ودخلت في حالة من الاستسلام خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، إذ إن الاتجاه العام واضح نحو الهبوط. وقد يعني ذلك تراجعًا بنسبة تتراوح بين 10% و20% في العملات البديلة، يعقبه ارتداد سريع نسبيًا.”

التراجع يفتح فرص شراء

من جانبه، قال نيك روك، مدير الأبحاث في LVRG Research، إن الانخفاض الأخير في القيمة السوقية الإجمالية “يعكس تصحيحًا أوسع تقوده الضغوط الاقتصادية الكلية وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين”.

وأضاف: “ورغم استمرار التقلبات على المدى القصير، فإن هذا التراجع قد يوفّر فرص تراكم محتملة في المشاريع القوية من حيث الأساسيات، مع استمرار نضج القطاع واجتذابه لرأس المال المؤسسي.”

المعنويات عند أدنى مستوياتها

أفادت منصة تحليلات البلوكشين Santiment يوم الجمعة بأن معنويات سوق العملات الرقمية عادت إلى مستويات الخوف، مع تصاعد التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي عقب حركة صعود وهبوط سريعة يوم الخميس.

وقالت المنصة: “تُظهر التعليقات في الغالب حالة من الخوف بعد أن ارتفعت بيتكوين إلى 90.2 ألف دولار أمس، قبل أن تتراجع سريعًا إلى 84.8 ألف دولار”.

وأشارت Santiment إلى أن التاريخ يُظهر أن سيطرة السردية الهبوطية لدى المستثمرين الأفراد غالبًا ما تكون إشارة إيجابية معاكسة.

وأضافت: “الأسعار تتحرك عادة عكس توقعات الحشود، ولذلك فإن هذا التقلب المصحوب بالخوف قد يشكل إشارة جيدة لأولئك القادرين على التحلّي بالصبر.”

قد يؤدي وصول المعنويات الاجتماعية إلى مستويات السوق الهابطة إلى ارتداد سريع في الأسعار. المصدر: Santiment

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الخوف والطمع للعملات الرقمية إلى مستوى 16، ما يعكس حالة “خوف شديد”، وبقي دون مستوى 30 أي ضمن منطقة الخوف منذ بداية نوفمبر.