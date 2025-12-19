الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 19-12-2025

2025-12-19 06:21AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حاول سعر المؤشر بتداولات يوم أمس تعويض بعض الخسائر إلا أن ذلك لم يدم طويلا نظرا لملامسته لمقاومة القناة الفرعية الهابطة المتمثلة حاليا بمستوى 24235.00 ليجبره ذلك على تشكيل موجات سلبية جديدة ليستقر من خلالها قرب 24150.00.

 

الثبات المتكرر ضمن القناة الحالية وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء يدعونا للتمسك بالترجيح السلبي والذي قد يستهدف بدوره لمستوى 24050.00 و23920.00 على التوالي, أما اختراق المقاومة والثبات أعلاها سيؤكد ذلك انتقاله مجددا للمسار الصاعد وليبدأ بتسجيل بعض المكاسب باندفاعه أولا نحو 24360.00 و24450.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24050.00 و 24230.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

