تحديث توقع سعر الفضة اليوم 19-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-19 06:22AM UTC

حاول سعر الزوج تعويض المزيد من الخسائر باندفاعه مؤخرا نحو 2.0395 ليواجه بذلك حاجز قوي ليجبره مجددا على التسلل نحو 2.0270 بهدف تأكيد سيطرة الميل السلبي للتداولات الحالية.

 

فالثبات المتكرر دون الحاجز المذكور سابقا وبتقديم مؤشر ستوكاستيك حاليا للعزم السلبي سيزيد ذلك من فعالية المسار الهابط لنتوقع تسلل السعر قريبا نحو 2.0225 وبتجاوزه سيجدد الضغط على الدعم الرئيسي المستقر عند 2.0060.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0225 و 2.0370

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

