كيفانش تاتليتوغ يعود قريبًا إلى الشّاشة بعمل جديد… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: عُقد في السّاعات الماضية اجتماعًا جمع الممثّل التّركيّ كيفانش تاتليتوغ بالمنتج كرم شاتاي، صاحب شركة القمر للإنتاج، إذ أعلن تاتليتوغ خلاله استعداده للعودة قريبًا إلى الشّاشات بعمل دراميّ جديد، من دون الكشف عن تفاصيل إضافيّة حتّى الآن.

ويأتي هذا التّطوّر بالتّزامن مع تداول أخبار عن انسحاب الكاتبة سيما من كتابة مسلسل”المحتالون”، وإعلانها في المقابل عن عمل جديد من إنتاج شركة القمر بعنوان “البيت الفارغ”، هذا ما فتح باب التّكهّنات على مواقع التّواصل الاجتماعيّ حول احتمال تعاونها مع تاتليتوغ في مشروعه المقبل، من دون تأكيد رسميّ.

وقد لاقى خبر عودة نجم “العشق الممنوع” إلى الدّراما ترحيبًا واسعًا من جمهوره الّذي عبّر عن سعادته الكبيرة واشتياقه لرؤيته مجدّدًا على الشّاشة، مؤكّدًا أنّ غيابه منذ فترة ترك فراغًا لافتًا في الأعمال الدّراميّة، وأنّ أيّ عمل جديد له سيكون موضع متابعة وانتظار كبيرَين.