هاري وميغان يبيعان قصّة حبّ… خطوة جريئة خارج المألوف

دبي - فريق التحرير: يواصل كلّ من ميغان ماركل والأمير هاري إعادة رسم ملامح مرحلته ما بعد العائلة المالكة من خلال عالم السّرد القصصيّ. فمنذ توقيعهما عقدًا مع نتفليكس عام ٢٠٢٠، نجح دوق ودوقة ساسكس في ترسيخ حضورهما في صياغة التّرفيه، عبر موازنة القصص الشّخصيّة مع مشاريع أوسع تستهدف جمهورًا عالميًّا، وسط متابعة دقيقة من هوليوود والرّأي العام.

ولم تكن رحلتهما مع نتفليكس خالية من الضّغوط، إذ أشارت تقارير خلال الصّيف الماضي إلى غموض يحيط بمستقبل تعاونهما مع المنصّة، بالتّزامن مع إعادة شركات البثّ تقييم عقودها الطّويلة الأمد. غير أنّ الثّنائي اختار الصّمت والعمل بدل الرّدود، ليأتي شهر آب/أغسطس حاملًا تأكيدًا على تجديد الشّراكة من خلال اتّفاقية First-Look للأعمال السّينمائيّة والتّلفزيونيّة عبر شركة Archewell Productions.

في هذا السّياق، يكتسب مشروعهما الجديد دلالة خاصّة.

فبحسب مجلّة PEOPLE، يعمل كلّ من ميغان ماركل (أربعة وأربعين عامًا) والأمير هاري (واحدًا وأربعين عامًا) على إنتاج عمل دراميّ لصالح نتفليكس مقتبس من الرّواية الأكثر مبيعًا The Wedding Date للكاتبة جاسمين غيلوري، على أن يُطوَّر المشروع تحت مظلّة Archewell Productions وبمشاركة المنتجة ترايسي رايرسون، وفق ما كشفه موقع Deadline في السّادس عشر من كانون الأوّل/ديسمبر.

ويشكّل هذا العمل توجّهًا جديدًا للثّنائي نحو الدّراما الرّومنسيّة المكتوبة، بعد سلسلة من المشاريع الوثائقيّة وغير الرّوائيّة.

وسيتولّى كتابة السّيناريو اسم بارز في هوليوود، هو ترايسي أوليفر، التي دخلت التّاريخ عام ٢٠١٧ بفيلم Girls Trip كأوّل امرأة سمراء تكتب فيلمًا تتجاوز إيراداته مئة مليون دولار عالميًّا. وتمتدّ خبرتها إلى أعمال سينمائيّة وتلفزيونيّة عدّة مثل Harlem وLittle وThe Blackening، هذا ما يعزّز ثقة نتفليكس بالمشروع.

أمّا رواية The Wedding Date، الصّادرة عام ٢٠١٨، فقد أطلقت سلسلة مؤلّفة من ستّة كتب، وسرعان ما أصبحت من الأعمال المفضّلة لدى قرّاء الرّومنسيّة. وتدور قصّتها حول أليكسا مونرو ودرو نيكولز. غريبان يلتقيان مصادفة في مصعد ويتّفقان على حضور حفل زفاف معًا، قبل أن تتحوّل العلاقة من ترتيب عملي إلى ارتباط عاطفيّ معقّد، في حبكة تناسب جمهور نتفليكس العالميّ.

ويؤكّد الإعلان استمرار حضور دوق ودوقة ساسكس المؤثّر على المنصّة، إذ لا يزال مسلسل Harry & Meghan الوثائقيّ الصّادر عام ٢٠٢٢ يحتفظ بلقب أكثر وثائقيّ مشاهدة عند إطلاقه على نتفليكس، إلى جانب مشاريع أخرى مثل Live to Lead وHeart of Invictus وPolo. كما تواصل ميغان توسيع حضورها من خلال سلسلة أسلوب الحياة With Love, Meghan ومشاريع قادمة.