بالصور.. جهود شرطة أبوظبي في الميدان لتعزيز إنسيابية المرور

ابوظبي - سيف اليزيد - كثفت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي الدوريات المرورية  وتابعت باهتمام الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ، وعملت على تعزيز انسيابية حركة السير والمرور ومعالجة الازدحام  المروري وتفادي وقوع الحوادث بسبب تجمعات المياه في مختلف شوراع وطرقات الإمارة .

وبذل عناصر المرور جهود جبارة للحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق في مثل هذه الاحوال الجوية .

وأوضحت أنه تم وضع خطط استباقيه لتواجد الدوريات عند جميع الأنفاق ومجاري المياه بسبب المنخفض وخاصةً  عند الأودية وتجمعات المياه في جميع المناطق تعريزاً لسلامه مستخدمي الطرق.

