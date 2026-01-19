اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ذياب بن محمد بن زايد وزايد بن محمد بن زايد يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف زايد حسن المنصوري

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم حسن محمد حميد المنصوري، بمناسبة زفاف زايد حسن المنصوري على كريمة محمد سعيد بن فريح القبيسي.

وأعرب سموهما عن خالص التهاني للعريسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مجلس ربدان في أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العريسين، وجمع من المدعوين والمهنئين.

