رئيس مجلس الوزراء السيد البروفسور كامل إدريس يتفقد وزارة الداخلية

إستقبل الفريق شرطة حقوقي / بابكر سمره مصطفي وزير الداخلية البروفسور كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء لدي زيارته الي وزارة الداخلية اليوم بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/أمير عبدالمنعم فضل مدير عام قوات الشرطة و الفريق شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلوله نائب المدير العام المفتش العام والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشؤون المالية و الفريق شرطة حقوقى/عثمان محمد الحسن دينكاوي رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني

وزير الداخلية قدم تنويرا ضافيا عن دور وزارة الداخليه في توفير خدمات الجوازات والسجل المدني للمواطنين بولاية الخرطوم فضلا عن دور الشرطة في مكافحة المخدرات وتفعيل العمل الجنائي عبر الأقسام الجنائية والأطواف المشتركة والتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة

من جانبه ثمن رئيس مجلس الوزراء دور وزارة الداخليّة ورئاسة قوات الشرطة في حفظ الأمن والنظام وتقديم الخدمات للمواطنين ووجه بإنشاء مركزين لعلاج الادمان فورا

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن رئيس مجلس الوزراء تفقد مجمع خدمات الجمهور بامدرمان ووقف علي كافة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية في خدمة المواطنين.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

