المغرب يلجأ للكاف والفيفا “للبت في انسحاب المنتخب السنغالي”

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه سيتخذ إجراءات قانونية لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بسبب انسحاب المنتخب السنغالي من نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 ضد المغرب.

وقد أدى هذا الانسحاب، الذي بدأ بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني أهدرها براهيم دياز لاحقاً، إلى تعطيل سير المباراة والتأثير سلباً على أداء اللاعبين.

فازت السنغال 1-0 على المغرب بعد التمديد وتوجت باللقب، بفضل هدف باب غاي في الشوط الإضافي الأول.

وذكر الاتحاد المغربي في بيان رسمي: “تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انها ستلجأ للمساطر القانونية لدى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم للبت في انسحاب المنتخب السنغالي من ملعب المباراة النهائية امام المنتخب المغربي وما صاحبه من أحداث بعد إعلان الحكم عن ضربة جزاء صحيحة باجماع المختصين .مما أثر بشكل كبير على السير العادي للمباراة ومردود اللاعبين”.

وتابع: “من جهة أخرى تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرةالقدم بالشكر الجزيل لكافة الجماهير المغربية التي ظلت وفية للمنتخب الوطني بحضورها الكثيف وتشجيعاتها المثالية في كافة مباريات المنتخب الوطني وباقي المباريات. كما تشكر جميع من ساهم في إنجاح هذه البطولة القارية”.

