عقود البيتكوين الآجلة تشهد انتعاشا في الفائدة المفتوحة بنسبة 13% مع عودة حذِرة للشهية نحو المخاطر

تام شمس - الاثنين 19 يناير 2026 09:36 مساءً - سجّلت الفائدة المفتوحة (OI) لعقود Bitcoin الآجلة وهي مقياس لمستوى المشاركة في أسواق المشتقات ارتفاعا يقارب 13% منذ بداية العام، وهو ما يرى محللون أنه قد يعكس عودة تدريجية للشهية نحو المخاطر في سوق العملات الرقمية.

ويأتي هذا الارتفاع عقب مرحلة خفض رافعة مالية حادة امتدت من أكتوبر إلى ديسمبر، حين تراجعت انكشافات مشتقات البيتكوين بالتزامن مع تصحيح واسع في السوق. فقد انخفضت الفائدة المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة بنسبة 17.5% من 381 ألف بيتكوين إلى 314 ألف بيتكوين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد تصحيح سعري بنحو 36% منذ مطلع أكتوبر، في ما وصفه محلل CryptoQuant المعروف باسم Darkfost بأنه مرحلة “تقليص للمخاطر وفك للمراكز المرفوعة”.

غير أن مؤشرات التعافي بدأت بالظهور، بحسب Darkfost. وتُظهر بيانات Coinglass أن الفائدة المفتوحة ارتفعت من أدنى مستوى لها خلال ثمانية أشهر عند 54 مليار دولار في 1 يناير، إلى أكثر من 61 مليار دولار في 19 يناير، كما لامست مستوى مرتفعا خلال ثمانية أسابيع عند 66 مليار دولار في 15 يناير.

وقال المحلل: “تُظهر الفائدة المفتوحة حاليا مؤشرات على تعافٍ تدريجي، ما يشير إلى عودة بطيئة للشهية نحو المخاطر”. وأضاف: “إذا استمر هذا الاتجاه وتعزز، فقد يدعم استمرارية الزخم الصعودي، وإن كان الارتداد حتى الآن محدودا نسبيا”.

وتشير الفائدة المفتوحة إلى عدد أو القيمة الاسمية لعقود المشتقات غير المُسوّاة بعد، أي مقياس لحجم الرهانات النشطة في السوق في أي وقت. وارتفاعها يدل على دخول مزيد من المتداولين في مراكز مرفوعة، ما يعكس ثقة أكبر واستعدادا للمخاطرة، في حين يشير انخفاضها إلى تقليص الانكشاف وخفض الرافعة.

رسم بياني للفائدة المفتوحة لمشتقات Bitcoin. المصدر: Darkfost

خفض الرافعة قد يكون إيجابيا للأسواق

وعلى نطاق أوسع، لا تزال الفائدة المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة أقل بنحو 33% من ذروتها التاريخية البالغة 92 مليار دولار في أوائل أكتوبر. ويرى Darkfost أن ذلك يُعد أيضا “إشارة خفض رافعة”، وهي غالبا ما تتزامن مع تكوين قيعان مهمة، إذ “تُعيد ضبط السوق وتُنشئ قاعدة أقوى لتعافٍ صعودي محتمل”.

الفائدة المفتوحة للخيارات تتجاوز العقود الآجلة

أشار Nic Puckrin، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Coin Bureau، إلى أن الفائدة المفتوحة لخيارات البيتكوين تجاوزت نظيرتها للعقود الآجلة الأسبوع الماضي.

فالعقود الآجلة تمثل رهانا مباشرا برافعة على اتجاه السعر، مع التزام بالشراء أو البيع عند سعر وتاريخ تسوية محددين، ما قد يؤدي إلى تصفيات قسرية إذا تحرك السعر عكس المركز. أما الخيارات فتمنح الحق دون الالتزام بالشراء أو البيع عند سعر تنفيذ معين، من دون تصفيات قسرية، وهو ما يُسهم في تهدئة التقلبات وتعزيز استقرار السوق.

وبحسب بيانات Checkonchain، تبلغ القيمة الاسمية الإجمالية للفائدة المفتوحة لخيارات البيتكوين عبر جميع المنصات نحو 75 مليار دولار، مقابل 61 مليار دولار لعقود البيتكوين الآجلة.

وقال بوكْرين: “هذا يعني أن رؤوس الأموال الكبيرة تبني مراكز تُشكّل حركة السعر عبر التحوّط وآليات الاستحقاق، وليس مجرد رهان صعودا أو هبوطا”. وأضاف: “سنرى تصفيات أقل، ومستويات سعرية أكثر تماسكا، واحتجازا لرافعة التجزئة قرب مستويات محورية. سوق البيتكوين بات أقل شبها بالكازينو وأكثر شبها بنظام مالي مُنظّم”.

وتتركز أعلى فائدة مفتوحة للخيارات حاليا عند سعر تنفيذ 100 ألف دولار، بقيمة تقارب 2 مليار دولار على منصة Deribit، إحدى أكبر منصات مشتقات العملات الرقمية في القطاع.