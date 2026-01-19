خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة علي سالم البيض

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة علي سالم البيض.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء المُقام في مجلس الغدير في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقبل تعازي سموه أبناء الفقيد عدنان وهاني وعمرو علي سالم البيض، وإخوانهم، وجمع من أفراد أسرته وأقاربه وذويه.