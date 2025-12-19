شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل توقعات تخمة المعروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين في تعاملات متقلبة يوم الجمعة بعد أن نفّذ بنك اليابان خطوة رفع متوقعة على نطاق واسع لأسعار الفائدة، في حين قدّم محافظ البنك إشارات محدودة بشأن توقيت الزيادات المستقبلية، رغم إبقائه الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد النقدي.

وانخفض الين في البداية أمام الدولار بعد أن رفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي إلى 0.75% من 0.5%، وهي خطوة كانت قد جرى التمهيد لها بشكل واضح من قبل صانعي السياسات، ما دفع المتعاملين إلى بيع العملة استجابة للخبر.

وتوسّعت خسائر العملة اليابانية عقب المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا، حيث ظلّ غامضًا بشأن التوقيت الدقيق والوتيرة المتوقعة لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل. وبلغ الين في أحدث تداولاته تراجعًا بنسبة 0.6% إلى 156.53 ينًا للدولار.

وصعد اليورو إلى مستوى قياسي عند 183.25 ينًا، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.52% إلى 209.16 ينًا.

وفي بيان يوم الجمعة، حافظ بنك اليابان على رؤيته بأن التضخم الأساسي سيتقارب مع مستهدفه البالغ 2% خلال النصف الثاني من فترة التوقعات الممتدة لثلاث سنوات وحتى السنة المالية 2027.

غير أن عضوَي مجلس الإدارة ذوي التوجه المتشدد هاجيمي تاكاتا وناوكي تامورا خالفا هذا الرأي. وقال تاكاتا إن التضخم الأساسي حقق بالفعل الهدف، بينما رأى تامورا أنه سيصل إليه في وقت مبكر من منتصف فترة التوقعات الممتدة لثلاث سنوات.

وقال بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في State Street، تعليقًا على قرار بنك اليابان في وقت سابق من يوم الجمعة: «يبدو أن هناك نقاشًا جارٍ، وردّة الفعل التي نشهدها في السوق، برأيي، تتعلق بالخطوات المستقبلية لبنك اليابان... إذ لا يبدو أنهم حسموا أمرهم بشأن رفع آخر».

وأضاف: «أعتقد أن هناك إجماعًا على أن 1% أو 1.25% تمثل إلى حد ما معدل الفائدة المحايد في الوقت الراهن، لكن يبدو أن الطريق سيكون أكثر انحدارًا قليلًا أمام بنك اليابان للوصول إلى ذلك».

وأشار بنك اليابان مجددًا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستويات «منخفضة بشكل كبير» حتى بعد الرفع، وتعهد بمواصلة التشديد إذا ما سارت أوضاع الاقتصاد والتضخم وفق التوقعات.

تراجع اليورو مع تصدي لاغارد للتيار المتشدد

وخلال الليل، كان الدولار قد ضعف لفترة وجيزة عقب هبوط حاد وغير متوقع في التضخم الأميركي، إلا أن المستثمرين لم يكونوا واثقين من مدى موثوقية البيانات نظرًا لتعطل جمعها بسبب إغلاق الحكومة الأميركية، وسرعان ما تلاشى هذا التحرك.

وشهد الجنيه الإسترليني حركة صعود وهبوط ليعود ويستقر عند 1.3374 دولار، بعد أن خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.75% كما كان متوقعًا، إلا أن القرار جاء بأغلبية أضيق مما كان السوق يتوقعه، وهو ما قد يحد من هامش المزيد من التيسير.

واستقر اليورو عند 1.1719 دولار في التعاملات الآسيوية، متأثرًا بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لم تقدّم توجيهات مستقبلية، وقالت إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، في خطوة فسّرها السوق على أنها تصدٍّ لمطالب الأعضاء الأكثر تشددًا.

وقال محللو ANZ في مذكرة للعملاء: «في الأسابيع الأخيرة، دفعت التعليقات المتشددة من عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي شنابل إلى تغيير تقييم السوق لمخاطر السياسة النقدية مستقبلًا. لكن النبرة المتوازنة تشير إلى أن رأي شنابل القائل إن الخطوة التالية من المرجح أن تكون رفعًا للفائدة لا يحظى بتأييد واسع داخل المجلس».

وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير عند 2%، كما كان متوقعًا.

وعلى الصعيد السياسي، قرر قادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة اقتراض أموال لتمويل دفاع أوكرانيا ضد روسيا على مدى العامين المقبلين، بدلًا من استخدام الأصول الروسية المجمدة، متجاوزين بذلك الخلافات حول خطة غير مسبوقة لتمويل كييف باستخدام أموال سيادية روسية.

النرويج والسويد تُبقيان أسعار الفائدة دون تغيير

تراجعت الكرونة النرويجية بشكل طفيف إلى 10.18 كرونة للدولار بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4%، وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفضها. ولم تشهد الكرونة السويدية تحركات تُذكر بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا.

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.6601 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5% إلى 0.5748 دولار.

وكان اليوان الصيني قويًا في التعاملات المحلية، متحركًا قرب أعلى مستوى له في أكثر من عام الذي سجله يوم الخميس. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 98.64.

وشهدت العملات المشفّرة ارتدادًا يوم الجمعة، إذ صعدت عملة البيتكوين بنسبة 2.5% إلى 87,752.22 دولار، بينما ارتفعت عملة الإيثر بأكثر من 4% إلى 2,951.26 دولار.