شاهد بالفيديو.. “ميسرة” يعترف ببكائه لطليقته “نهلة” ويرد على سؤال المتابعين (لماذا لاحقتها رغم الإنفصال؟) ويؤكد: ربنا يوفقها ولن اتخذ ضدها إجراءات قانونية لإعادتها من بريطانيا

رد الشاب السوداني, المقيم ببريطانيا, “ميسرة”, على أسئلة الجمهور في بث مباشر حل فيه ضيفاً مع أحد أصدقائه السودانيين.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدث ميسرة, عن الخطوة القادمة, مؤكداً أنه لا ينوي إتخاذ إجراءات قانونية ضد طليقته لإعادتها لمصر, مرة أخرى.
وقال ميسرة, الذي كان قد شغل الرأي العام بتصريحات اتهم فيها طليقته بشرب “البيرة”, وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب سوداني, ببريطانيا, أنه يتمنى كل الخير لظليقته في حياتها القادمة, كما نفى ملاحقتها في برمنغهام, وذكر أنه كان يذهب للمدينة قبل زواجه منها
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اعترف الشاب ببكائه لطليقته في يوم من الإيام عندما تطورته الخلافات بينهما, مؤكداً أنه لم يبكي في بيت دعارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
