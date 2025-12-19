بالفيديو.. طالبات بإحدى مدارس نهر النيل يخرجن في تظاهرات لاستقبال الفنانة منال البدري.. شاهد ردة فعل المطربة

حظيت الفنانة السودانية, المعروفة منال البدري, باستقبالات حاشدة لحظة وصولها إحدى القرى بولاية نهر النيل, شمالي السودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع الفنانة وهي محاصرة بعدد كبير من الطالبات بإحدى المدارس. الطالبات احتفلن وعبرن عن سعادتهن بلقاء منال البدري, التي تجاوبت مع الإستقبال الكبير وحرصت على التصوير مع كل البنات الحاضرات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

