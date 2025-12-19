مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على رفع العقوبات عن سوريا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أقر مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء،17 ديسمبر 2025 ، مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع، الذي يتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "عقوبات قيصر"، وأحال المجلس القانون إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح نافذًا.

وبحسب نتائج التصويت، حظي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، بقيمة نحو 900 مليار دولار، بتأييد 77 عضوًا في مجلس الشيوخ، بينما عارضه 20 عضوًا آخر.

وأعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على منصة "إكس" عن شكره وتقديره لمجلس الشيوخ الأميركي لتصويته على إلغاء "قانون قيصر"، معتبرا هذه الخطوة "تطوراً إيجابياً ي فتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة بين بلدنا والعالم".

كان مجلس النواب الأميركي قد أقر، في 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مشروع القانون المذكور، وذلك ضمن مناقشته مشروع موازنة الدفاع للعام 2026.

وحاز مشروع القانون على 312 صوتا بالموافقة مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب.

وبعد تمريره في مجلسي النواب والشيوخ، من المتوقع أن يقدم مشروع القانون إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليصادق عليه وبعد ذلك يعتبر قانونا نافذا.

المصدر : وكالات