مسؤول أميركي: تفويض واسع لـ«مجلس السلام» لإعادة إعمار غزة بالكامل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن «مجلس السلام» المكلّف بملف غزة يتمتع بتفويض واسع يتيح له الإشراف على عملية إعادة إعمار القطاع بالكامل، في إطار مساعٍ دولية لإنهاء آثار الحرب وتحقيق الاستقرار.

من جانبه، أشار ترامب إلى أن نطاق عمل «مجلس السلام» قد لا يقتصر على قطاع غزة فقط، مرجحًا إمكانية توسيع مهامه لتشمل مناطق أخرى «بحسب الحاجة»، في حال تطلبت الظروف ذلك، بما يخدم أهداف الأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي ذات السياق، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، أنه سيتم العمل على ضمان إعادة إعمار قطاع غزة بما يخدم مصلحة الفلسطينيين.

وقال العنوني خلال مؤتمر صحفي، إن الفلسطينيين يجب أن يتمكنوا من العودة للعيش في بيئة آمنة، في ظل حوكمة شرعية واقتصاد قابل للحياة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي مستمر في التواصل مع جميع الشركاء الدوليين لدعم جهود إعادة الإعمار، إلى جانب دعم السلطة الفلسطينية بما يشمل برامج الإصلاح الجارية.

و أكد استمرار الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات اللازمة، مع استعداد الاتحاد لتفعيل جميع الأدوات المالية والإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع .

كما رحب المتحدث باستعادة جثمان الرهينة الأخيرة من غزة، معرباً عن أمله في أن تمهد هذه الخطوة الطريق لإحراز تقدم حقيقي في المرحلة الثانية من خطة السلام .

المصدر : وكالات - اليوم السابع