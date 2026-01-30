غزة.. قيود جديدة تؤجل إعادة فتح معبر رفح

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أكّدت مصادر في اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة تأجيل إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر إلى بداية الأسبوع المقبل، بسبب إجراءات أمنية إضافية فرضتها إسرائيل داخل المعبر.

وقال أحد المصادر وفق ما ذكرت تقارير إعلامية: إن المفوض العام للمجلس التنفيذي لـ«مجلس السلام»، نيكولاي ميلادينوف، اجتمع، أمس الأول، مع لجنة إدارة غزة، في مقر اللجنة المؤقت بالقاهرة، بحضور رئيسها علي شعث، وأبلغهم بأن إسرائيل طلبت استكمال ترتيبات أمنية جديدة داخل المعبر، ما أدى إلى تأخير إعادة فتحه، الذي كان من المقرر أمس الأول، وفق ما أبلغ المبعوث الأميركي رئيس اللجنة.

وأوضح المصدر أن إسرائيل أقامت حاجزاً إضافياً داخل المعبر، مزوداً بكاميرات مراقبة وأجهزة فحص بصمة، لتفتيش العائدين من مصر إلى القطاع.

وحذّر المصدر ذاته من أن «سياسة التعطيل الإسرائيلية وفرض مزيد من القيود على حركة الأفراد والمساعدات من شأنها الإضرار بعمل اللجنة وتنفيذ خطتها خلال أول 100 يوم».

وشدّد على أن اللجنة طالبت إسرائيل بالالتزام بفتح المعبر لتمكينها من استلام مهامها الميدانية في غزة وبدء المرحلة الأولى من خطة الإغاثة والتعافي.

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، أمس: إن هناك خلافات بين إسرائيل ومصر بشأن عدد الداخلين والمغادرين يومياً عبر معبر رفح.

وذكرت الهيئة أن القاهرة تصرّ على أن يكون عدد المغادرين والداخلين عبر المعبر متساوياً يومياً، في حين تريد إسرائيل أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الداخلين بنحو 150 مغادراً مقابل 50 داخلاً يومياً.

إلى ذلك، أطلقت سفارة فلسطين في القاهرة رابطاً إلكترونياً لتسجيل الفلسطينيين العالقين في مصر والخارج، والراغبين في العودة إلى قطاع غزة.

وقال مسؤول في السفارة: إن التوقعات تشير إلى تسجيل نحو 50 ألف فلسطيني ضمن آلية الفتح الجزئي للمعبر، لافتاً إلى أن عدداً مماثلاً سبق له التسجيل، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، قبل تعليق التسجيل بسبب إغلاق المعبر.

وأوضحت السفارة في بيان أن شروط السفر تقتضي حمل حقيبتي ملابس فقط لكل مسافر، على ألا تحتويان على أي معدات كهربائية أو معدنية. كما أكدت أن إدخال السجائر والأدوية مسموح به للاستخدام الشخصي فقط، وليس بكميات تجارية.

وفي السياق ذاته، قال مصدر آخر في لجنة إدارة قطاع غزة: إن إسرائيل لا تزال تمنع إدخال الكرفانات «البيوت المتنقلة» المخصصة لإيواء النازحين، بذريعة عدم مطابقتها للشروط الأمنية.