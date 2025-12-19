8 درجات انخفاض بالحرارة وجريان الأودية

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أدى المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة الأيام الماضية إلى جريان الأودية، كما شهدت درجات الحرارة خاصة العظمى انخفاضاً ملحوظاً يقترب من 8 درجات مئوية، حيث كانت أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة هذا اليوم 23.3 درجة مئوية في ميناء خورفكان الساعة 08:45 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. في حين كانت العظمى المسجلة أمس بلغت 31 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وبلغت أقل درجة حرارة مسجلة على الدولة صباح هذا اليوم 8.5 درجة مئوية على الغويفات (منطقة الظفرة) الساعة 07:45 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وتفصيلاً، شهدت معظم الأودية جريان المياه نتيجة هطول أمطار متفاوتة الغزارة على الدولة نتيجة المنخفض الجوي، إذ شهدت الدولة الأيام الماضية امتداد منخفض جوي سطحي، صاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، سبّب حالة عدم استقرار جوي. ويشهد الطقس اليوم رياحاً شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة وتصل سرعتها 45 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام. كما نشطت رياح غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج في بحر عمان، ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام.

ووفقاً لنشرة المركز الوطني للأرصاد، فقد ساد اليوم طقس غير مستقر، غائم جزئياً إلى غائم مع بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة صاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب مع السحب في الخليج العربي ومضطرب الموج مع السحب في بحر عمان. ويتوقع المركز أن يسود غداً طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

