عودة مستشفى أحمد قاسم… شريان الحياة ينبض من جديد في الخرطوم

شهدت الخرطوم افتتاح المستشفى في احتفال رسمي حضره الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر،عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم وزير الصحة الاتحادي بروفسير هيثم محمد إبراهيم ، والي الخرطوم، الاستاذ احمد عثمان حمزة وزير الثقافة والإعلام والسياحة،الاستاذ خالد الاعيسر ،و نائب رئيس الجهاز القضائي مولان منير محمد ، حيث كان في استقبالهم مدير المستشفى د. هدى حامد.

أكد عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر أن مستشفى أحمد قاسم يمثل قصة نجاح ومفخرة وطنية، مشيداً بالكوادر الطبية “الجيش الأبيض”، ومعلناً التزامه ببناء طابقين لقسم الأطفال، وداعياً الاختصاصيين السودانيين في الخارج للعودة والمشاركة في إعمار البلاد.

من جانبه، شدد وزير الصحة الاتحادي بروفسير هيثم محمد إبراهيم على أن المستشفى يمثل خصوصية كونه مستشفى مرجعي، معلناً عن قرب وصول جهاز الرنين المغناطيسي ومحطة الأوكسجين، وتجهيز حالات لبداية زراعة الكلى إضافة إلى القسطرة، مع التزام الوزارة بتوفير الدعم اللازم للكوادر الطبية بمستشفى احمد قاسم لمدة ستة أشهر لمشروع العودة للخرطوم .

أما وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الأعيسر فقد اعتبر المناسبة ذات خصوصية، كونها أول نشاط رسمي له بعد عودة الحكومة إلى الخرطوم، مؤكداً أن الشعب السوداني صاحب إرادة قوية وأن عودة الحكومة رسالة للعالم.

ووصف والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم بأنه يوم شكر لله، مترحماً على شهداء الواجب، ومحيياً القوات المسلحة والقوات المساندة لها، مؤكداً أن الدعم الكبير من عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر كان أساسياً في عودة المستشفى.

وفي السياق، أوضحت مدير المستشفى دكتورة هدى حامد أن المستشفى بدأ المرحلة الأولى من عمليات التأهيل بعد ما تعرض له من انتهاكات ونهب على يد مليشيات الدعم السريع، مشيرة إلى أن المستشفى سيعود أقوى مما كان، وقد بدأ بالفعل في استقبال حالات في الباطنية وزراعة الكلى، مثمنة جهود لجنة إعادة إعمار ولاية الخرطوم.