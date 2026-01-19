انت الان تتابع خبر نائب: البرلمان عازم على إقرار التشريعات التي تمس حياة المواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف الإبراهيمي أن "هذه الخطوة تأتي ضمن توجه نيابي واضح لمعالجة القوانين المتوقفة منذ دورات سابقة"، مؤكدا أن "مجلس النواب عازم على إقرار التشريعات التي تمسّ حياة المواطنين وتسهم في إنصاف الشرائح المتضررة ودعم الاستقرار المجتمعي".

وأشار إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا تشريعيًا عاليًا لإنهاء الملفات الإنسانية العالقة، وفي مقدمتها ملفات الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين".