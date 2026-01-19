انت الان تتابع خبر غوغل كروم يختبر شريط الذكاء الاصطناعي الجديد.. دون قيود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الميزة الجديدة تظهر حاليًا في نسخة Chrome Canary التجريبية، وتهدف إلى جعل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي أكثر سلاسة وأقرب إلى الاستخدام الفوري، بحيث تصبح مجرد نقرة واحدة في أي مكان داخل الصفحة.

كيف تبدأ التجربة الجديدة داخل Chrome؟

بحسب ما نقله موقع DigitalTrends التقني، لم يعد النقر بزر الفأرة الأيمن واختيار Search with Google Lens يقود المستخدم إلى تجربة Lens التقليدية التي تتطلب تحديد جزء من الصفحة.

بدلًا من ذلك، يظهر شريط عائم صغير أعلى الصفحة يحمل عنوان "Ask about this page"، ويعرض معاينة مباشرة لما يظهر على الشاشة، دون أي خطوات إضافية أو إعدادات مسبقة.

شريط عائم ذكي دون تعطيل التصفح

الشريط الجديد لا يفرض نفسه على المستخدم؛ إذ يمكن إغلاقه بسهولة عبر النقر في أي مكان آخر على الصفحة، لكنه في الوقت نفسه يحتفظ بسياق الصفحة كاملًا، ما يسمح بطرح الأسئلة على الذكاء الاصطناعي دون الحاجة للانتقال إلى شريط العنوان أو فقدان التركيز أثناء التصفح.

ووفقًا لتقرير DigitalTrends، فإن هذه الآلية تجعل التفاعل أكثر سلاسة، خصوصًا أثناء القراءة أو تصفح المحتوى الطويل.

التقاط الصفحة بالكامل

الميزة الجديدة تعتمد على التقاط الصفحة كاملة تلقائيًا، وهو ما يسهّل طرح أسئلة عامة، أو طلب ملخص، أو الحصول على توضيحات حول المحتوى، دون الحاجة إلى تحديد نصوص بعينها.

وعند بدء التفاعل مع الشريط، ينتقل المستخدم مباشرة إلى وضع AI Mode داخل اللوحة الجانبية لمتصفح كروم.

داخل اللوحة الجانبية، يعرض كروم عدة تبويبات تشمل:

AI Mode

All

Exact matches

Products

Visual matches

وهي تبويبات تجمع بين إجابات الذكاء الاصطناعي ونتائج البحث التقليدية، في محاولة لدمج الطريقتين داخل تجربة واحدة متكاملة، بحسب ما أورده موقع DigitalTrends.

الميزة الجديدة أسرع وأسهل

في النسخة القديمة من Google Lens، كان المستخدم مضطرًا لتحديد النص أو الجزء المراد الاستفسار عنه أولًا، وهو ما شكّل عائقًا أثناء التصفح السريع.

أما الآن، فيفترض كروم أن الصفحة ذات صلة تلقائيًا، ثم يتيح للمستخدم تحسين السؤال أو تخصيصه لاحقًا، ما يجعل التفاعل أقرب إلى رد فعل طبيعي وفوري، بدلًا من التخطيط المسبق للأسئلة.

ما الذي تختبره غوغل مستقبلًا؟

لا تزال الميزة في مرحلة Canary التجريبية، ولم تكشف غوغل حتى الآن عن موعد إطلاقها رسميًا على نطاق واسع.

لكن الاتجاه يبدو واضحًا، إذ تسعى الشركة إلى جعل المساعد الذكي جزءًا أساسيًا ومباشرًا من تجربة التصفح داخل كروم، بدلًا من كونه أداة مخفية داخل القوائم.

يبقى التحدي الحقيقي، وفقًا لما أشار إليه تقرير DigitalTrends، هو ما إذا كان الشريط العائم لـ Lens سينتقل إلى النسخة العامة من المتصفح مع توفير أدوات تحكم واضحة وخيار لإيقافه.

فهنا فقط سيتحدد ما إذا كانت الميزة ستتحول إلى اختصار يومي مفيد للمستخدمين، أم مجرد تجربة تجريبية قد لا تثبت نجاحها على المدى الطويل.

