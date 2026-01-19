زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب العاصمة الباكستانية

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، وأفاد مركز رصد الزلازل بأن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات. وبحسب ما أورده موقع قناة "جيو نيوز" اليوم الإثنين ، شعر سكان منطقتي سوات في إقليم خيبر باختونخوا، وهونزا بإقليم ديلجيت بالستان بالزلزال. وفي الوقت نفسه، أفادت البيانات الواردة من وكالة المسح الجيولوجي الأميركي، بأن قوة الزلزال بلغت 9ر5 درجة على مقياس ريختر وأنه كان على بعد 50 كيلومترا إلى شمال/ شمال شرق باريشال، وعلى عمق35 كيلومترا.