انت الان تتابع خبر قيادي في العزم: طبيعة التحديات تتطلّب رئيس وزراء يمتلك الخبرة والحنكة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الملا في تغريدة على منصة "إكس"، إن "طبيعة التحديات الداخلية والخارجية تتطلّب رئيس وزراء يمتلك الخبرة والحنكة السياسية، قويًا وحازمًا في قراراته، مؤمنًا بدولة القانون والعدل والمساواة".

وأضاف "سنكون له سندًا ودعمًا بعزمٍ وقوة، إن شاء الله".

وقال الحلبوسي في تغرية على منصة "إكس"، "ننتظر ما سيصل إليه الإخوة قادة الإطار التنسيقي بترشيح اسم المكلَّف لرئاسة الحكومة المقبلة، ونتمنَّى حرصهم على وحدة وتماسك مكونات العراق بأكمله، بنفس حرصهم وأكثر على وحدة الإطار"، مردفا "من خلال مراعاتهم للقبول الوطني اللازم لتمرير المكلَّف، وتشكيل حكومة قوية مدعومة من كلِّ مكوّنات الشعب المتطلّع لمستقبل أفضل".

وأضاف "دون العودة لأيام عجاف مؤلمة من الأزمات والاضطرابات والفتن، التي ما زالت عالقة بأذهان العراقيين وآثارها قائمة لم تجد حلولا رغم المحاولات لعلاجها".