انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يلغي اجتماعه المقرر اليوم.. مصدر يكشف الأسباب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "سبب إلغاء الاجتماع يعود إلى وجود اعتراضات من بعض قيادات الإطار على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن من أبرز المعترضين على هذا الترشيح كلا من السيد عمار الحكيم والشيخ قيس الخزعلي".



وأضاف أن "هذه الخلافات دفعت الإطار إلى تأجيل الاجتماع لحين التوصل إلى توافق داخلي حول اسم المرشح، في ظل استمرار المشاورات بين القوى السياسية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي".

