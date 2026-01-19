شكرا لقرائتكم خبر نكهة البطولة.. الصينيون يشاركون منتخبهم فرحة التأهل للمرة الأولى إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامن اكتمال ملامح الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية™️، مع حضور جماهيري صيني شكّل مشهدًا بارزًا في مدرجات البطولة.

وجاء تأهل المنتخب الصيني إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله السلبي مع أوزبكستان، ثم تفوقه في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ليشعل حماس جماهيره التي حضرت بكثافة، وساندت منتخبها بحماس متواصل عكس أهمية هذا الإنجاز التاريخي لكرة القدم الصينية.

وشهدت المدرجات خلال مباريات المنتخب الصيني تفاعلًا لافتًا من الجماهير، التي لقّبت بـ "نكهة البطولة"، وحضرت بحشود كبيرة بقيادة رابطة مشجعي منتخب "التنين"، وأسهمت في خلق أجواء تنافسية مميزة، انسجمت مع المستوى الفني المتصاعد للبطولة، وأبرزت التنوع الثقافي والحضور الآسيوي الواسع في الحدث القاري.

ويستعد المنتخب الصيني لمواجهة منتخب فيتنام في الدور نصف النهائي، وذلك في ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، بعدما حجز الأخير مقعده عقب فوزه على منتخب الإمارات بنتيجة 3-2، ليحقق ظهوره الثاني في هذا الدور، ويطمح لتجاوز إنجاز وصافة نسخة 2018.

وفي المواجهة الأخرى، يلتقي منتخب جمهورية كوريا بنظيره الياباني في قمة مرتقبة تجمع بين بطلين سابقين للبطولة على أرض الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث تأهل المنتخب الكوري الجنوبي بعد فوزه على أستراليا بنتيجة 2-1، فيما بلغ المنتخب الياباني الدور نصف النهائي عقب تجاوزه منتخب الأردن بركلات الترجيح، محافظًا على آماله في أن يصبح أول منتخب يتوّج باللقب ثلاث مرات.