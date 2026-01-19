شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء “نانسي ملاح” تبهر المتابعين بأحدث إطلالة

Screenshot واصلت سيدة الأعمال, ونجمة السوشيال ميديا, السودانية, الحسناء نانسي ملاح, خطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ضجت صفحات موقع التواصل فيسبوك, بصور حديثة لسيدة الأعمال الشهيرة, ظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة أبهرت بها المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

