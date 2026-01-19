شاهد بالفيديو.. بفهم عالي وجد الإشادة من المتابعين.. الناشط والسياسي عثمان ذو النون يناقش قضية التيكتوكر “بارود” المتخصص في الحديث عن أعراض النساء السودانيات ونشر صورهن

ناقش الناشط, والسياسي, السوداني, المعروف عثمان ذو النون, خلال بث مباشر له عبر إحدى منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي الموضوع الذي شغل الرأي العام مؤخراً.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدث ذو النون, عن شخصيات ظهرت مؤخراً على “تيك توك”, تخصصت في قذف وتشويه سمعة السودانيات, بالخارج.
وأكد الناشط, المعروف أن قضية الزنا, من أصعب القضايا في التاريخ الجنائي, والإسلامي, لأن القضية لا تحسم إلا بأربعة شهود, في الوقت الذي تحتاج فيه قضية القتل لشاهدين فقط.
كما طالب أمثال “بارود”, بالابتعاد عن الخوض في أعراض الناس مؤكداً أن ملاحقتهم قانونياً أمر سهل جداً, وبوصفه دارس للقانون فإن الأمر يتطلب التواصل مع محامي في الدولة التي يقيم فيها هؤلاء.
وهاجم عثمان ذو النون, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, المهتمين بمتابعة مثل هذا التيكتوكر, وغيره من عديمي الأخلاق والضمير الذي تخصصوا في قذف النساء.
محمد عثمان _ النيلين
