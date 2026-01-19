أشعلت مطربة أثيوبية, حسناء حفل غنائي أحيته بإحدى القاعات ببلادها بعد ترديدها إحدى الأغنيات السودانية, الشهيرة خلال حفل حضره عدد كبير من النساء والرجال. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تغنت المطربة الأثيوبية “ميلات”, بأغنية المطربة السودانية, منال البدري, “راجل التهريب”. الخطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربة أثيوبية حسناء تشعل حفل غنائي في بلادها بأغنية الفنانة السودانية منال البدري “راجل التهريب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.