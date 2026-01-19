شاهد.. فيديو نادر للمحترف السوداني عامر عبد الله عندما كان في الثانية عشر من عمره وهو يستعرض مهاراته بالكرة بالشارع العام بالخرطوم وهو في طريقه لشراء أغراض لوالدته

نشر ناشط سوداني, متخصص في كرة القدم مقطع فيديو تم وصفه للمحترف السوداني, الموهوب عامر عبد الله, وذلك على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن عامر, كان قد خطف الأضواء خلال مشاركته مع المنتخب السوداني, في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب. وأظهر المقطع الذي تم وصفه بالنادر, والذي يعود تاريخه للعام 2011, الموهوب السوداني, وهو يستعرض مهاراته في كرة القدم بأحد شوارع الخرطوم. وذكر صاحب الفيديو بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن عامر, الذي سجل هدف السودان, في مرمى المنتخب السنعالي, حامل اللقب كان وقتها في الثانية عشر من عمره, وتم تصوير المقطع وهو في طريقه لشراء أغراض لوالدته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

