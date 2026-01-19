والي الشمالية يشهد احتفال وداع الفوج الأول من المستفيدين من مخيم تركيب الأطراف الصناعية

شهد والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، الأحد، احتفال وداع وتكريم الفوج الأول من منسوبي القوات المسلحة المستفيدين من مخيم تركيب الأطراف الصناعية بدنقلا ، والذي يتواصل بمركز الأطراف الصناعية بدنقلا. وتنفذه أمانة الشؤون الاجتماعية بالولاية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة الاتحادية والولائية، وبدعم من دولة الهند.

وأكد الوالي أن المخيم يندرج في إطار اهتمام الدولة بمصابي معركة الكرامة الذين قدموا تضحيات عظيمة من أجل الوطن، مشيراً إلى أن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمادي، إلى جانب الرعاية الصحية المتكاملة لمقاتلي معركة الكرامة، يظل في صدارة أولويات الحكومة.